"Ницца" и "Анжер" расписали результативную ничью

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"Ницца" и "Анжер" расписали результативную ничью

В рамках 7-го тура чемпионата Франции "Ницца" сыграла вничью с "Анжером".

"Ницца" – "Анжер" 2:2

Голы: Павлович, 12 - 0:1, Токо-Экамби, 34 - 0:2, Балотелли (пен), 39 - 1:2, Траоре (аг), 76 - 2:2

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Суке, Ле Маршан, Сент-Максимен, Козьелло (Тамез, 69), Менди, Ле-Мелу, Плеа, Балотелли.

"Анжер": Летелье, Траоре, Павлович, Тома, Тахрат (Сантамария, 51), Те (Суну, 79), Фюльжени (Капель, 60), Манко, Мангани, Андре, Токо-Экамби.

Предупреждения: Тахрат (40), Ле Маршан (46), Балотелли (63), Кардиналь (71), Павлович (75), Данте (90). | http://soccernews.ru

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