"Ницца" и "Бордо" обменялись голами в Лиге 1

"Ницца" и "Бордо" обменялись голами в матче 13-го тура чемпионата Франции.

"Ницца" - "Бордо" - 1:1 (1:0)

Голы: Ле Мелу, 27 - 1:0, Бриан, 49 (с пенальти) - 1:1.

"Ницца": Бенитес, Данте, Эрелль, Нсоки, Аталь, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас (Маолида, 80), Дольберг, Ганаго (Бюрнер, 46).

"Бордо": Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Йованович, Отавиу, Тшуамени, Бриан, Де Превиль (Аит Беннассер, 88), Камано (Маджа, 83), Хван Ый Джо (Калу, 70).

После 10 туров чемпионата Франции "Ницца" занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов. "Бордо" с 19 очками занимает 3 позицию.

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