"Ницца" и "Бордо" обменялись голами в Лиге 1
"Ницца" и "Бордо" обменялись голами в матче 13-го тура чемпионата Франции.
"Ницца" - "Бордо" - 1:1 (1:0)
Голы: Ле Мелу, 27 - 1:0, Бриан, 49 (с пенальти) - 1:1.
"Ницца": Бенитес, Данте, Эрелль, Нсоки, Аталь, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас (Маолида, 80), Дольберг, Ганаго (Бюрнер, 46).
"Бордо": Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Йованович, Отавиу, Тшуамени, Бриан, Де Превиль (Аит Беннассер, 88), Камано (Маджа, 83), Хван Ый Джо (Калу, 70).
После 10 туров чемпионата Франции "Ницца" занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов. "Бордо" с 19 очками занимает 3 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Бордо
|13
|19
|4
|Нант
|12
|19
|5
|Марсель
|12
|19
|6
|Лилль
|12
|18
|7
|Реймс
|12
|18
|8
|Сент-Этьен
|12
|18
|9
|Брест
|12
|17
|10
|Ницца
|13
|17
|11
|Лион
|12
|16
|12
|Монпелье
|12
|16
|13
|Амьен
|12
|16
|14
|Ренн
|11
|15
|15
|Монако
|12
|15
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11