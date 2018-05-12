"Ницца" и два клуба АПЛ поборются за перспективного бельгийца

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"Ницца" и два клуба АПЛ поборются за перспективного бельгийца

Три клуба претендуют на полузащитника "Кьево" Самюэля Бастьена, сообщает L'Equipe. 

По сведениям издания, ближайшим летом за 21-летнего бельгийца намерены побороться "Ницца", "Вест Хэм" и "Эвертон".

В этом сезоне Бастьен сыграл за "Кьево" 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает в 2019 году. 

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