"Ницца" и два клуба АПЛ поборются за перспективного бельгийца

Три клуба претендуют на полузащитника "Кьево" Самюэля Бастьена, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, ближайшим летом за 21-летнего бельгийца намерены побороться "Ницца", "Вест Хэм" и "Эвертон".

В этом сезоне Бастьен сыграл за "Кьево" 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает в 2019 году.

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