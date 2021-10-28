"Ницца" и "Марсель" сыграли вничью в перенесенном матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 3-го тура чемпионата Франции "Ницца" и "Марсель" сыграли вничью сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась на нейтральном поле в Труа.
В начале встречи счет открыл Амин Гуири, но на 42-й минуте равновесие восстановил Димитри Пайет.
"Ницца", набрав 20 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Марсель" с 19 очками поднялся на четвертую позицию.
"Ницца" – "Марсель" - 1:1 (1:1)
Голы: Гуири, 6 - 1:0, Пайет, 42 - 1:1
"Ницца": Бенитес, Аталь, Данте, Тодибо, Бар, Камара (Клод-Морис, 67), Росарио, Тюрам, Да Кунья (Будауи, 67), Гуири, Гессан (Лемина, 52).
"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Салиба, Амави (Камара, 71), Пайет, Жерсон, Гендузи (Луан Перес, 84), Гуйе, Луис Энрике, Милик (Дьенг, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13