"Ницца" и "Марсель" сыграли вничью в перенесенном матче Лиги 1

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"Ницца" и "Марсель" сыграли вничью в перенесенном матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 3-го тура чемпионата Франции "Ницца" и "Марсель" сыграли вничью сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась на нейтральном поле в Труа. 

В начале встречи счет открыл Амин Гуири, но на 42-й минуте равновесие восстановил Димитри Пайет.

"Ницца", набрав 20 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Марсель" с 19 очками поднялся на четвертую позицию.

"Ницца" – "Марсель" - 1:1 (1:1)
Голы: Гуири, 6 - 1:0, Пайет, 42 - 1:1

"Ницца": Бенитес, Аталь, Данте, Тодибо, Бар, Камара (Клод-Морис, 67), Росарио, Тюрам, Да Кунья (Будауи, 67), Гуири, Гессан (Лемина, 52).

"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Салиба, Амави (Камара, 71), Пайет, Жерсон, Гендузи (Луан Перес, 84), Гуйе, Луис Энрике, Милик (Дьенг, 83).

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