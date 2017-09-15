"Ницца" и "Реал Сосьедад" крупно побеждают в своих матчах, "Лацио" обыгрывает "Витесс"

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"Ницца" и "Реал Сосьедад" крупно побеждают в своих матчах, "Лацио" обыгрывает "Витесс"

Представляем результаты матчей Лиги Европы в группах K и L.

"Зюлте-Варегем" – "Ницца" 1:5

Голы: Плеа, 16 - 0:1, Плеа, 20 - 0:2, Данте, 28 - 0:3, Лейя-Исека, 46 - 1:3, Сент-Максимен, 69 - 1:4, Балотелли, 74 - 1:5

"Зюлте-Варегем": Леали, Элен, Хамалайнен, де Фо, Дерейк, Де Сарт, Кайя (Копман, 75), Думбия, де По (Кастанос, 75), Олайинка, Лейя-Исека (Шапоньич, 84).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Суке, Ле Маршан, Сент-Максимен, Менди (Срарфи, 84), Сери (Тамез, 77), Ле-Мелу, Плеа (Ганаго, 77), Балотелли.

Предупреждения: Балотелли (38), Сент-Максимен (54), Лейя-Исека (76).


"Витесс" – "Лацио" 2:3

Голы: Матавж, 33 - 1:0, Пароло, 51 - 1:1, Линссен, 57 - 2:1, Иммобиле, 67 - 2:2, Мурджиа, 75 - 2:3

"Витесс": Пасвеер, Кашия, ван дер Верфф, Бюттнер, Мязга, Рашица, Брюнс (Маунт, 88), Линссен, Фор, Дабо (Колкетт, 83), Матавж (Кастайнос, 79).

"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Врей, Лукаку (Лулич, 65), Луис Фелипе (Иммобиле, 46), Луис Альберто, Мурджиа, Ди Дженнаро (Милинкович-Савич, 62), Пароло, Марушич, Кайседо.

Предупреждения: Луис Фелипе (32), де Врей (70), Пароло (70), Лулич (83).


"Реал Сосьедад" – "Русенборг" 4:0

Голы: Льоренте, 9 - 1:0, Сурутуса, 10 - 2:0, Шелвик (аг), 41 - 3:0, Льоренте, 77 - 4:0

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, де ла Белья, Одриосола, Льоренте, Сурутуса (Субельдия, 77), Ильярраменди, Каналес, Прието (Хуанми, 58), Вела, Виллиан Жозе (Баутиста, 68).

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Мелинг, Хеденстад, Шелвик, Йенсен, Троннсен, Конрадсен (Лундему, 62), де Ланле (Хелланн, 74), Адегбенро (Евтович, 82), Бендтнер.

Предупреждения: Мелинг (72), Региниуссен (90).

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