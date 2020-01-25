"Ницца" и "Ренн" обменялись голами в матче Лиги 1

"Ницца" в домашнем матче Лиги 1 сыграл вничью с "Ренном".

"Ницца" - "Ренн" - 1:1 (0:0)

Голы: Дольберг, 47 - 1:0, Тэ, 81 - 1:1.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр (Нсоки, 74), Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас (Бюрнер, 84), Дольберг, Клод Морис, Маолида (Ганаго, 74).

"Ренн": Менди, Морель, Гнаньон, Мауасса (Ниамси, 27. Желен, 50), Боэй, Юну (Гбохо, 76), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Тэ, Рафинья.

"Ренн" после 21 тура Лиги 1 занимает 3 место в турнирной таблице. "Ницца" расположилась на 19 позиции.

А еще: Френки де Йонг: "Барселона" хочет выиграть все титулы"| http://soccernews.ru