"Ницца" и "Ренн" обменялись голами в матче Лиги 1

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"Ницца" и "Ренн" обменялись голами в матче Лиги 1

"Ницца" в домашнем матче Лиги 1 сыграл вничью с "Ренном".

"Ницца" - "Ренн" - 1:1 (0:0)

Голы: Дольберг, 47 - 1:0, Тэ, 81 - 1:1.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр (Нсоки, 74), Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас (Бюрнер, 84), Дольберг, Клод Морис, Маолида (Ганаго, 74).

"Ренн": Менди, Морель, Гнаньон, Мауасса (Ниамси, 27. Желен, 50), Боэй, Юну (Гбохо, 76), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Тэ, Рафинья.

"Ренн" после 21 тура Лиги 1 занимает 3 место в турнирной таблице. "Ницца" расположилась на 19 позиции.

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