"Ницца" и "Ренн" обменялись голами в матче Лиги 1
"Ницца" в домашнем матче Лиги 1 сыграл вничью с "Ренном".
"Ницца" - "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Дольберг, 47 - 1:0, Тэ, 81 - 1:1.
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр (Нсоки, 74), Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас (Бюрнер, 84), Дольберг, Клод Морис, Маолида (Ганаго, 74).
"Ренн": Менди, Морель, Гнаньон, Мауасса (Ниамси, 27. Желен, 50), Боэй, Юну (Гбохо, 76), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Тэ, Рафинья.
"Ренн" после 21 тура Лиги 1 занимает 3 место в турнирной таблице. "Ницца" расположилась на 19 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|49
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Реймс
|20
|29
|9
|Монако
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12