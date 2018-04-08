"Ницца" и "Ренн" разошлись миром

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"Ницца" и "Ренн" разошлись миром

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле сыграла вничью с "Ренном". Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Алассан Плеа, но вскоре положение уравнял Бенжамен Буриго. После этого матча "Ницца" занимает шестое место в Лиге 1, "Ренн" остался на пятой позиции.

"Ницца" – "Ренн" - 1:1 (1:1)
Голы: Плеа, 17 - 1:0, Буриго, 27 - 1:1

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке, Данте, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен (Срарфи, 90), Плеа, Балотелли (Ле Биан, 81).

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Зеффан, Ньяньон, Андре, Прцич, Хазри, Буриго, Сарр (Юну, 90), Сако (Леа Силики, 61; Льямас, 90).

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