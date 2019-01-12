"Ницца" и "Сент-Этьен" добывают победы в 20-м туре Лиги 1
Представляем результаты матчей 20-го тура французской Лиги 1.
"Генгам" - "Сент-Этьен" 0:1
Гол: Хазри, 6 - 0:1
"Генгам": Кейяр, Кербра, Ребошу, Ларссон, Эбоа-Эбоа, Коко (Нгбакото, 64), Блас, Дидо (Ндонг, 78), Роделен, Тюрам, Ру (Менди, 78).
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва (Полома, 69), Салиба, Колодзейчак, Кабелла, Мвила, Монне-Паке, Сельнэс, Хазри (Салибур, 83), Дьони (Амума, 72).
Предупреждение: Хазри (56).
"Ницца" - "Бордо" 1:0
Гол: Сен-Максимен (пен), 16 - 1:0
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Атталь, Эрей, Сильвестр, Сипрьен, Макенго (Вальтер, 66), Тамез, Сако (Срарфи, 76; Жалле, 84), Сен-Максимен.
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Йованович, Башич (Лерагер, 67), Отавио, Карамо (Корнелиус, 75), Плашил (Камано, 60), Калу, Бриан.
Предупреждения: Эрей (22), Калу (26), Башич (63), Кунде (78).
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|Бордо
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|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
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|Амьен
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