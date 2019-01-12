"Ницца" и "Сент-Этьен" добывают победы в 20-м туре Лиги 1

Теги генгамсент-этьенниццабордо

"Ницца" и "Сент-Этьен" добывают победы в 20-м туре Лиги 1

Представляем результаты матчей 20-го тура французской Лиги 1.

"Генгам" - "Сент-Этьен" 0:1

Гол: Хазри, 6 - 0:1

"Генгам": Кейяр, Кербра, Ребошу, Ларссон, Эбоа-Эбоа, Коко (Нгбакото, 64), Блас, Дидо (Ндонг, 78), Роделен, Тюрам, Ру (Менди, 78).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва (Полома, 69), Салиба, Колодзейчак, Кабелла, Мвила, Монне-Паке, Сельнэс, Хазри (Салибур, 83), Дьони (Амума, 72).

Предупреждение: Хазри (56).    


"Ницца" - "Бордо" 1:0

Гол: Сен-Максимен (пен), 16 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Атталь, Эрей, Сильвестр, Сипрьен, Макенго (Вальтер, 66), Тамез, Сако (Срарфи, 76; Жалле, 84), Сен-Максимен.

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Йованович, Башич (Лерагер, 67), Отавио, Карамо (Корнелиус, 75), Плашил (Камано, 60), Калу, Бриан.

Предупреждения: Эрей (22), Калу (26), Башич (63), Кунде (78).

Читайте также: ПСЖ установил исторический рекорд. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 18 50
2 Лилль Лилль 20 37
3 Лион Лион 19 33
4 Монпелье Монпелье 18 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Реймс Реймс 20 27
8 Страсбур Страсбур 19 26
9 Ренн Ренн 18 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 17 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 20 18
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов