"Ницца" и "Сент-Этьен" побеждают и другие результаты 31-го тура Лиги 1

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"Ницца" и "Сент-Этьен" побеждают и другие результаты 31-го тура Лиги 1В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" и "Метц" сыграли вничью, а "Монпелье", "Сент-Этьен", "Амьен" и "Ницца" оказались сильнее "Кана", "Нанта", "Лилля" и "Труа" соответственно.

"Труа" - "Ницца" - 0:2

Голы: Плеа, 16 - 0:1, Плеа, 83 - 0:2.

"Ницца": Бенитес, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Леес-Мелу, Сери (Тамезе, 85), Киприен, Сен-Максимен (Срарфи, 82), Балотелли (Сарр, 84), Плеа.

"Страсбур" - "Метц" - 2:2

Голы: Бахокен, 17 - 1:0, Ривьер, 24 - 1:1, Молле, 46 - 1:2, Сека, 80 - 2:2.

Удаления: Ндур, 64 ("Страсбур"), Селимович, 77 ("Метц").

"Лилль" - "Амьен" - 0:1

Гол: Мендоса, 53 - 0:1.

"Нант" - "Сент-Этьен" - 0:3

Голы: Дебюши, 17 - 0:1, Кабелла, 54 - 0:2, Кабелла, 63 - 0:3.

"Кан" - "Монпелье" - 1:3

Голы: Сио, 21 - 0:1, Шхири, 23 - 0:2, Сио, 53 - 0:3, Сантини, 87 - 1:3.

Напомним, ранее "Генгам" взял верх над "Бордо". | soccernews.ru

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3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Монпелье 31 45
6 Ренн 30 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 31 44
9 Сент-Этьен 31 42
10 Генгам 31 38
11 Дижон 31 38
12 Бордо 31 37
13 Анжер 31 35
14 ФК Кан 31 35
15 Амьен 31 34
16 Страсбур 31 33
17 Тулуза 31 30
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