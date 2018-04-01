"Ницца" и "Сент-Этьен" побеждают и другие результаты 31-го тура Лиги 1

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" и "Метц" сыграли вничью, а "Монпелье", "Сент-Этьен", "Амьен" и "Ницца" оказались сильнее "Кана", "Нанта", "Лилля" и "Труа" соответственно.

"Труа" - "Ницца" - 0:2

Голы: Плеа, 16 - 0:1, Плеа, 83 - 0:2.

"Ницца": Бенитес, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Леес-Мелу, Сери (Тамезе, 85), Киприен, Сен-Максимен (Срарфи, 82), Балотелли (Сарр, 84), Плеа.

"Страсбур" - "Метц" - 2:2

Голы: Бахокен, 17 - 1:0, Ривьер, 24 - 1:1, Молле, 46 - 1:2, Сека, 80 - 2:2.

Удаления: Ндур, 64 ("Страсбур"), Селимович, 77 ("Метц").

"Лилль" - "Амьен" - 0:1

Гол: Мендоса, 53 - 0:1.

"Нант" - "Сент-Этьен" - 0:3

Голы: Дебюши, 17 - 0:1, Кабелла, 54 - 0:2, Кабелла, 63 - 0:3.

"Кан" - "Монпелье" - 1:3

Голы: Сио, 21 - 0:1, Шхири, 23 - 0:2, Сио, 53 - 0:3, Сантини, 87 - 1:3.

Напомним, ранее "Генгам" взял верх над "Бордо". | soccernews.ru