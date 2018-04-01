"Ницца" и "Сент-Этьен" побеждают и другие результаты 31-го тура Лиги 1
В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" и "Метц" сыграли вничью, а "Монпелье", "Сент-Этьен", "Амьен" и "Ницца" оказались сильнее "Кана", "Нанта", "Лилля" и "Труа" соответственно.
"Труа" - "Ницца" - 0:2
Голы: Плеа, 16 - 0:1, Плеа, 83 - 0:2.
"Ницца": Бенитес, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Леес-Мелу, Сери (Тамезе, 85), Киприен, Сен-Максимен (Срарфи, 82), Балотелли (Сарр, 84), Плеа.
"Страсбур" - "Метц" - 2:2
Голы: Бахокен, 17 - 1:0, Ривьер, 24 - 1:1, Молле, 46 - 1:2, Сека, 80 - 2:2.
Удаления: Ндур, 64 ("Страсбур"), Селимович, 77 ("Метц").
"Лилль" - "Амьен" - 0:1
Гол: Мендоса, 53 - 0:1.
"Нант" - "Сент-Этьен" - 0:3
Голы: Дебюши, 17 - 0:1, Кабелла, 54 - 0:2, Кабелла, 63 - 0:3.
"Кан" - "Монпелье" - 1:3
Голы: Сио, 21 - 0:1, Шхири, 23 - 0:2, Сио, 53 - 0:3, Сантини, 87 - 1:3.
Напомним, ранее "Генгам" взял верх над "Бордо". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Монпелье
|31
|45
|6
|Ренн
|30
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|31
|44
|9
|Сент-Этьен
|31
|42
|10
|Генгам
|31
|38
|11
|Дижон
|31
|38
|12
|Бордо
|31
|37
|13
|Анжер
|31
|35
|14
|ФК Кан
|31
|35
|15
|Амьен
|31
|34
|16
|Страсбур
|31
|33
|17
|Тулуза
|31
|30
|18
|Труа
|31
|29
|19
|Лилль
|31
|28
|20
|Метц
|31
|22