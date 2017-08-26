"Ницца" крупно проиграла "Амьену" и другие результаты 4-го тура Лиги 1
В рамках четвёртого тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим неожиданное поражение "Ниццы", которая без шансов уступила "Амьену".
"Дижон" – "Монпелье" - 2:1
Голы: Жанно, 45 - 1:0, Сьо, 49 - 1:1, Жанно, 62 - 2:1.
"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик, Ланг, Амальфитано, Марье, Квон Чхан Хун (Тавареш, 56), Слити, Саид, Жанно.
"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Руссийон, Мукиеле, Конгре, Пирис, Ласн, Долли (Камара, 76), Мбенза (Самбия, 73), Сьо, Нинга (Иконе, 68).
"Кан" – "Метц" - 1:0
Гол: Роделен, 50 - 1:0.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Гильбер, Мбенге, Аит-Беннассер, Фере (Делаплас, 72), Авуну (Имору, 57), Роделен, Сантини, Куаку (Петерс, 72).
"Метц": Кавасима, Дианье, Ассу-Экотто, Бальиу, Бишевац, Коад (Ньян, 78), Кафу, Нгетте, Поблете (Молле, 70), Джаллоу (Фернандес, 59), Ру.
"Амьен" – "Ницца" - 3:0
Голы: Какута, 15 - 1:0, Конате, 28 - 2:0, Конате, 88 - 3:0.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Дибасси, Ильш (Манзала, 73), Гуано, Бурго, Монкондюи, Какута, Ндомбеле, Эль-Хаджам, Конате.
"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле (Срарфи, 73), Суке, Ле Маршан (Сарр, 46), Козьелло, Тамез (Сент-Максимен, 46), Снейдер, Вальтер, Ле-Мелу, Плеа.
"Бордо" – "Труа" - 2:1
Голы: Камано, 10 - 1:0, Санкаре, 48 - 2:0, Дарбьон, 52 - 2:1.
"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Жонатан Кафу (Лаборд, 59), Лерагер, Малком, Санкаре, Камано, Тулалан, Отавио.
"Труа": Самасса, Эрей, Траоре, Деплан (Конфе, 46), Вискаррондо, Ниве (Кауи, 72), Беллюгу, Дарбьон, Дингоме, Грансир, Ньян.
"Тулуза" – "Ренн" - 3:2
Голы: Мубеле, 7 - 0:1, Дурмаз, 35 (пенальти) - 1:1, Диоп, 58 - 2:1, Сарр, 65 - 2:2, Дурмаз, 71 (пенальти) - 3:2.
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Амьен Аду, Диоп, Дурмаз, Каюзак, Сомалиа, Градель, Тойвонен (Жан, 69), Делор.
"Ренн": Мболи, Ньяньон (Бааль, 79), Мешер, Бенсебайни, Мауасса (Леа Силики, 59), Андре, Буриго, Сарр, Амальфитано, Траоре, Мубеле.
Удаление: Амальфитано (70).
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