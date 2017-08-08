"Ницца" купила полузащитника "Монако"

"Ницца" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Монако" Аллана Сен-Максимена.

Сумма трансфера составила десять миллионов евро. 20-летний футболист заключил с "орлятами" контракт до лета 2020 года.

Стоит отметить, что Сен-Максимен присоединился к "Монако" прошлым летом, однако в минувшем сезоне выступал на правах аренды за "Бастию".

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