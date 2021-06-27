"Ницца" купила защитника "Барселоны"

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"Ницца" купила защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Жана-Клера Тодибо/Автор неизвестен

"Ницца" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо.

Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, но за счет бонусов может увеличиться еще на семь миллионов. Также каталонский клуб получит процент от последующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне 21-летний Тодидо выступал за "Ниццу" на правах аренды, провел за клуб 19 матчей и забил один гол.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Тодибо - ещё один пострадавший от эгоистичного гнома.Лангле и Умтити лижут Месси лучше ,чем француз,и это единственная причина его продажи.У нас в Барсе как?Не лизнёшь Лео - не будешь играть в старте!Ясное дело , взаимоотношения ,созданные в коллективе Лео - единственная тому причина.Француз не хотел плясать под дудку бестолковой шавки и вот он в Ницце оказался.Почему бы ,собственно говоря,и нет?Лига 1 - более сильный и конкурентно-способный чемпионат,если сравнивать с Ла Лигой, да и ФК'Ницца' - более разностороняя , атакующая и успешная команда в последние годы,чем Барса!Желаю ему успехов на футбольном поприще и может быть когда-то даже перейти в свой первый топ-клуб!Мда ... Барселона больше чем клуб!Барса - личный гарем Лео Месси Андреса Кучитини!

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