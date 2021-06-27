"Ницца" купила защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Жана-Клера Тодибо/Автор неизвестен

"Ницца" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо.

Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, но за счет бонусов может увеличиться еще на семь миллионов. Также каталонский клуб получит процент от последующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне 21-летний Тодидо выступал за "Ниццу" на правах аренды, провел за клуб 19 матчей и забил один гол.

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