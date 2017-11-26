"Ницца" - "Лион" - 0:5 (обзор)

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"Ницца" - "Лион" - 0:5 (обзор)Смотрите видеообзор матча 14-го тура французской Лиги 1, в котором "Лион" одержал разгромную гостевую победу над "Ниццей".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 14 38
2 Лион 14 29
3 Монако 14 29
4 Марсель 14 28
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 14 22
7 Монпелье 14 20
8 Сент-Этьен 14 19
9 Ренн 14 18
10 Амьен 14 18
11 Труа 14 18
12 Дижон 14 18
13 Бордо 14 17
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 14 15
16 Анжер 14 14
17 Страсбур 14 14
18 Ницца 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
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