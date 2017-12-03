"Ницца" – "Метц" - 3:1, "Лилль" – "Тулуза" - 1:0 (обзоры)

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"Ницца" – "Метц" - 3:1, "Лилль" – "Тулуза" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 16-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" – "Метц" - 3:1 

"Лилль" – "Тулуза" - 1:0

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2 Лион 16 32
3 Монако 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 16 23
8 Монпелье 16 22
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Сент-Этьен 16 20
13 Ницца 16 20
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
16 Страсбур 16 18
17 Лилль 16 18
18 Тулуза 16 16
19 Анжер 16 14
20 Метц 16 4
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