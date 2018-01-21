"Ницца" минимально победила "Сент-Этьен"

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"Ницца" минимально победила "Сент-Этьен"

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Ницца" дома была сильнее "Сент-Этьена". Единственный мяч в середине первого тайма забил Вилан Сиприен. Благодаря этой победе "Ницца" поднялась на шестое место в Лиге 1. "Сент-Этьен" остался на 16-й позиции.

"Ницца" – "Сент-Этьен" - 1:0 (1:0)
Гол: Сиприен, 22 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Бюрне, Сарр, Сери, Сипрьен, Сент-Максимен (Макенго, 32), Ле-Мелу, Срарфи (Перро, 90), Балотелли (Ганаго, 87).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва, Янко, Лакруа, Кабелла, Диуссе (Тофт-Содерлунд, 77), Нтеп (Амума, 60), Мвила, Монне-Паке (Бамба, 67), Берич.

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