"Ницца" минимально победила "Сент-Этьен"
В матче 22-го тура чемпионата Франции "Ницца" дома была сильнее "Сент-Этьена". Единственный мяч в середине первого тайма забил Вилан Сиприен. Благодаря этой победе "Ницца" поднялась на шестое место в Лиге 1. "Сент-Этьен" остался на 16-й позиции.
"Ницца" – "Сент-Этьен" - 1:0 (1:0)
Гол: Сиприен, 22 - 1:0
"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Бюрне, Сарр, Сери, Сипрьен, Сент-Максимен (Макенго, 32), Ле-Мелу, Срарфи (Перро, 90), Балотелли (Ганаго, 87).
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва, Янко, Лакруа, Кабелла, Диуссе (Тофт-Содерлунд, 77), Нтеп (Амума, 60), Мвила, Монне-Паке (Бамба, 67), Берич.
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|22
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|22
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|5
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|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
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|14
|Дижон
|22
|25
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|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
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|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
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|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15