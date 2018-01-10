"Ницца" – "Монако" - 1:2 (обзор)

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"Ницца" – "Монако" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор четвертьфинального матча Кубка французской Лиги между "Ниццей" и "Монако" (1:2).

Видео: "Ницца" – "Монако".

 

Не пропустите: "Монако" вышел в полуфинал Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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