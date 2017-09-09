"Ницца" – "Монако" - 4:0 (обзор)

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"Ницца" – "Монако" - 4:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 5-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Монако" (4:0).

Видео: "Ницца" - "Монако".

Не пропустите: "Ницца" разгромила "Монако". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 5 12
3 Бордо 5 9
4 Сент-Этьен 4 9
5 ФК Кан 5 9
6 Лион 4 8
7 Марсель 4 7
8 Нант 5 7
9 Тулуза 5 7
10 Анжер 4 6
11 Ницца 5 6
12 Генгам 4 6
13 Амьен 5 6
14 Труа 5 5
15 Лилль 5 5
16 Монпелье 5 4
17 Страсбур 5 4
18 Дижон 5 4
19 Ренн 4 2
20 Метц 5 0
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