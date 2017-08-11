"Ницца" на своем стадионе уступила "Труа"
В рамках 2-го тура чемпионата Франции "Труа" переиграл "Ниццу".
"Ницца" – "Труа" 1:2
Голы: Ньян, 53 - 0:1, Плеа (пен), 63 - 1:1, Кауи, 85 - 1:2
"Ницца": Кардиналь, Данте, Сарр (Жалле, 70), Суке, Ле Маршан, Козьелло, Сери, Срарфи (Мау, 60), Ле-Мелу (Марсель, 88), Сент-Максимен, Плеа.
"Труа": Самасса, Деплан, Траоре, Вискаррондо, Эрей, Дарбьон, Ниве (Азамум, 70), Дингоме, Беллюгу (Конфе, 79), Грансир (Кауи, 84), Ньян.
Предупреждения: Вискаррондо (62), Самасса (62), Козьелло (63), Эрей (77). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бордовый" старт чемпиона: "Челси" на своем поле принимает "Бернли"
-
Во втором туре "Халл Сити" Слуцкого сыграет против аутсайдера Чемпионшипа
-
Выезд в пригород Лондона: в рамках первого тура "Ливерпуль" навестит "Уотфорд"
-
"Спартак" встретится с ЦСКА в главном дерби страны
-
Премьер-Лига во всей красе: в сверхрезультативном матче "Арсенал" перестрелял "Лестер"
Лента новостей
-
Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"
-
Шекспир: "Поражение от "Арсенала" не ударит по "Лестеру"
-
"Утрехт" арендовал форварда ПСЖ
-
Венгер: "Футболисты "Арсенала" проявили характер в матче с "Лестером"
-
Ляказетт стал седьмым игроком в истории, забившим в дебютном матче АПЛ
-
Карпин может возглавить "Анжи"
-
"Бордовый" старт чемпиона: "Челси" на своем поле принимает "Бернли"
-
"Карлсруэ" – "Байер" - 0:3 (обзор)
-
Во втором туре "Халл Сити" Слуцкого сыграет против аутсайдера Чемпионшипа
-
"Валенсия" - "Аталанта" - 1:2, "Малага" - "Вильярреал" - 1:0 (обзоры)
-
Выезд в пригород Лондона: в рамках первого тура "Ливерпуль" навестит "Уотфорд"
-
"Спартак" встретится с ЦСКА в главном дерби страны
-
"Спортинг" – "Витория Сетубал" - 1:0 (обзор)
-
"Партик" – "Селтик" - 0:1 (обзор)
-
"Торино" – "Трапани" - 7:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Валенсия" проиграла "Аталанте", "Малага" сильнее "Вильярреала"
-
Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу над "Виторией Сетубал"
-
Кубок Германии: "Байер" с трудом прошёл "Карлсруэ" и другие результаты
-
"Истанбул" – "Бурсаспор" - 1:0 (обзор)
-
"Ден Хааг" – "Утрехт" - 0:3 (обзор)