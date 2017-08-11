"Ницца" на своем стадионе уступила "Труа"

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"Ницца" на своем стадионе уступила "Труа"

В рамках 2-го тура чемпионата Франции "Труа" переиграл "Ниццу".

"Ницца" – "Труа" 1:2

Голы: Ньян, 53 - 0:1, Плеа (пен), 63 - 1:1, Кауи, 85 - 1:2

"Ницца": Кардиналь, Данте, Сарр (Жалле, 70), Суке, Ле Маршан, Козьелло, Сери, Срарфи (Мау, 60), Ле-Мелу (Марсель, 88), Сент-Максимен, Плеа.

"Труа":    Самасса, Деплан, Траоре, Вискаррондо, Эрей, Дарбьон, Ниве (Азамум, 70), Дингоме, Беллюгу (Конфе, 79), Грансир (Кауи, 84), Ньян.

Предупреждения: Вискаррондо (62), Самасса (62), Козьелло (63), Эрей (77). | http://soccernews.ru

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1 Лион 2 6
2 Труа 2 4
3 Марсель 1 3
4 Лилль 1 3
5 Генгам 1 3
6 ПСЖ 1 3
7 Монако 1 3
8 Сент-Этьен 1 3
9 Монпелье 1 3
10 Бордо 1 1
11 Анжер 1 1
12 Ренн 2 1
13 Тулуза 1 0
14 ФК Кан 1 0
15 Ницца 2 0
16 Метц 1 0
17 Амьен 1 0
18 Нант 1 0
19 Дижон 1 0
20 Страсбур 1 0
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