"Ницца" на выезде обыграла "Страсбур"
В рамках второго тура французской Лиги 1 "Страсбур" проиграл "Ницце".
"Страсбур" - "Ницца" 0:2
Голы: Дольберг (пен), 37 - 0:1, Дольберг, 59 - 0:2
"Страсбур": Кавасима, Симакан, Кароль (Каси, 64), Коне (Уорис, 46), Лала, Томассон (Саади, 63), Белльгард (Лиэнар, 83), Шахири (Зои, 64), Сиссоко, Джику, Ажорк.
"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данте, Пельмар, Камара, Тюрам (Труйе, 78), Ле-Мелу, Шнайдерлин, Сильвестр (Рони Лопеш, 62), Дольберг (Ндойе, 90), Гуири.
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|Монпелье
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|Страсбур
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|11
|Анжер
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|12
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|Нант
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|Амьен
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|20
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