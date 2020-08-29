"Ницца" на выезде обыграла "Страсбур"

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"Ницца" на выезде обыграла "Страсбур"

В рамках второго тура французской Лиги 1 "Страсбур" проиграл "Ницце".

"Страсбур" - "Ницца" 0:2

Голы: Дольберг (пен), 37 - 0:1, Дольберг, 59 - 0:2

"Страсбур": Кавасима, Симакан, Кароль (Каси, 64), Коне (Уорис, 46), Лала, Томассон (Саади, 63), Белльгард (Лиэнар, 83), Шахири (Зои, 64), Сиссоко, Джику, Ажорк.

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данте, Пельмар, Камара, Тюрам (Труйе, 78), Ле-Мелу, Шнайдерлин, Сильвестр (Рони Лопеш, 62), Дольберг (Ндойе, 90), Гуири.     

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