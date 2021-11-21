"Ницца" на выезде переиграла "Клермон"

Теги ниццаклермон

"Ницца" на выезде переиграла "Клермон"Фото: твиттер "Ниццы"

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Ницца" обыграла "Клермон".

Благодаря победе "Ницца" поднялась на второе место. "Клермон" остается 18-м.

"Клермон" - "Ницца" 1:2

Голы: Ожье, 17 - 1:0, Гуири, 76 - 1:1, Гуири, 82 - 1:2

"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье, Биллонг, Нсимба, Рашани (Тель, 62), Гастьен, Бертомье (Бускетс, 78), Абдул-Самед (Иглесиас, 62), Байо, Аллевина (Доссу, 88).

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данилюк, Тодибо, Бар, Росарио (Лемина, 62), Тюрам (Шнайдерлин, 73), Да Кунья (Клюйверт, 63), Делор, Дольберг (Стенгс, 73), Гуири.  

Читайте также: "Брест" разгромил "Ланс" и другие результаты 14-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин заявил, что остается в сборной России

Карпин заявил, что остается в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов