"Ницца" на выезде переиграла "Клермон"
Фото: твиттер "Ниццы"
В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Ницца" обыграла "Клермон".
Благодаря победе "Ницца" поднялась на второе место. "Клермон" остается 18-м.
"Клермон" - "Ницца" 1:2
Голы: Ожье, 17 - 1:0, Гуири, 76 - 1:1, Гуири, 82 - 1:2
"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье, Биллонг, Нсимба, Рашани (Тель, 62), Гастьен, Бертомье (Бускетс, 78), Абдул-Самед (Иглесиас, 62), Байо, Аллевина (Доссу, 88).
"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данилюк, Тодибо, Бар, Росарио (Лемина, 62), Тюрам (Шнайдерлин, 73), Да Кунья (Клюйверт, 63), Делор, Дольберг (Стенгс, 73), Гуири.
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