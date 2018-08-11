"Ницца" нацелилась на двух футболистов "Ювентуса"

"Ницца" заинтересована в трансфере двух игроков "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, речь идет о хавбеке Клаудио Маркизио и форварде Мойзе Кине.

Отмечается, что Маркизио хочет сменить клуб из-за нехватки игрового времени.

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