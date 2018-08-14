"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
"Ницца" проявляет интерес к бывшему форварду "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модесту, который с недавних пор является свободным агентом.
"Орлята" готовы побороться за своего воспитанника с "Локомотивом", который также претендует на футболиста.
Стоит отметить, что сам Модест склоняется к возвращению в Бундеслигу, где он ранее выступал за "Хоффенхайм" и "Кёльн".
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26