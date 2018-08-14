"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"

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"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"

"Ницца" проявляет интерес к бывшему форварду "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модесту​, который с недавних пор является свободным агентом.

"Орлята" готовы побороться за своего воспитанника с "Локомотивом", который также претендует на футболиста.

Стоит отметить, что сам Модест склоняется к возвращению в Бундеслигу, где он ранее выступал за "Хоффенхайм" и "Кёльн".

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