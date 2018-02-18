"Ницца" - "Нант" - 1:1 (обзор)

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"Ницца" - "Нант" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура французской Лиги 1, в котором "Ницца" и "Нант" на поле первых сыграли вничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Нант 26 39
6 Монпелье 26 38
7 Ренн 26 35
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Лилль 26 27
18 Амьен 26 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
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