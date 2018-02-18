"Ницца" - "Нант" - 1:1 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура французской Лиги 1, в котором "Ницца" и "Нант" на поле первых сыграли вничью.
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|26
|56
|3
|Марсель
|26
|55
|4
|Лион
|26
|49
|5
|Нант
|26
|39
|6
|Монпелье
|26
|38
|7
|Ренн
|26
|35
|8
|Бордо
|26
|35
|9
|Ницца
|26
|35
|10
|Генгам
|26
|34
|11
|Сент-Этьен
|26
|33
|12
|ФК Кан
|26
|32
|13
|Дижон
|25
|31
|14
|Страсбур
|26
|30
|15
|Труа
|25
|27
|16
|Тулуза
|26
|27
|17
|Лилль
|26
|27
|18
|Амьен
|26
|26
|19
|Анжер
|26
|25
|20
|Метц
|26
|18