"Ницца" нашла замену Балотелли

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"Ницца" нашла замену Балотелли

"Ницца" нашла замену своему ведущему нападающему Марио Балотелли, который летом может перебраться в МЛС.

Как сообщает Football Italia, "орлята" рассчитывают подписать форварда "Торино" Мбайе Ньянга, на которого не особо рассчитывают в стане "быков".

В этом сезоне 23-летний сенегалец, права на которого пока принадлежат "Милану", сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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