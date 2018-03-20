"Ницца" назвала стоимость Балотелли

"Ницца" назвала стоимость своего нападающего Марио Балотелли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "орлята" готовы продать скандального итальянца за десять миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт 27-летнего Балотелли с "Ниццей" истекает по окончании нынешнего сезона, однако у клуба есть опция продления соглашения на один год.

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