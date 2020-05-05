"Ницца" не будет выкупать права на защитника "Барселоны" Ваге

Защитник "Ниццы" Муса Ваге вернется в "Барселону". Во французском клубе футболист выступал на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте "Ниццы".

Футболист перешел во французский клуб в феврале 2020 года и провел в "Ницце" 5 матчей, сделав 2 ассиста.

Французский клуб решил не продлевать арендное соглашение с 21-летним сенегальцом.

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