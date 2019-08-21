"Ницца" не хочет отпускать Тамеза в "Спартак"
"Ницца" не захотела отпускать хавбека команды Адриена Тамеза в Париж на переговоры со "Спартаком".
Напомним, футболист должен был полететь в Париж для согласования контракта и прохождения мед. обследования.
Тем не менее переговоры продолжаются. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн и глава медицинского штаба красно-белых Михаил Вартапетов находятся в Париже.
"Спартак" готов заплатить за трансфер футболиста 9 миллионов евро.
Тамез играет в "Ницце" с 2017 года. В клубе он провел 78 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
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|6
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