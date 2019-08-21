"Ницца" не хочет отпускать Тамеза в "Спартак"

Теги ниццаадриен тамезспартак москватрансферы

"Ницца" не хочет отпускать Тамеза в "Спартак"

"Ницца" не захотела отпускать хавбека команды Адриена Тамеза в Париж на переговоры со "Спартаком".

Напомним, футболист должен был полететь в Париж для согласования контракта и прохождения мед. обследования.

Тем не менее переговоры продолжаются. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн и глава медицинского штаба красно-белых Михаил Вартапетов находятся в Париже.

"Спартак" готов заплатить за трансфер футболиста 9 миллионов евро.

Тамез играет в "Ницце" с 2017 года. В клубе он провел 78 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

А еще: ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам 6-го тура РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров

Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов