"Ницца" объявила о переходе форварда "Аякса", заплатив за него более 20 миллионов евро

Датский нападающий "Аякса" Каспер Дольберг перешел в "Ниццу", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20,5 миллионов евро. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2024 года.

21-летний Дольберг выступал за "Аякс" с 2016 года. Всего он провел за амстердамский клуб 119 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Силькеборг". За сборную Дании сыграл 13 матчей и забил три гола. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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