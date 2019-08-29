"Ницца" объявила о переходе форварда "Аякса", заплатив за него более 20 миллионов евро
Датский нападающий "Аякса" Каспер Дольберг перешел в "Ниццу", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 20,5 миллионов евро. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2024 года.
21-летний Дольберг выступал за "Аякс" с 2016 года. Всего он провел за амстердамский клуб 119 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Силькеборг". За сборную Дании сыграл 13 матчей и забил три гола. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23