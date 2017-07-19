"Ницца" объявила о переходе Жалле

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"Ницца" объявила о переходе Жалле

Защитник "Лиона" Кристоф Жалле перешёл в "Ниццу", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта между 33-летним футболистом и "орлятами" не разглашаются. Бек присоединился к "Ницце" на правах свободного агента.

Жалле выступал за "Лион" с 2014 года, сыграл 92 матча и забил 4 гола.  

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