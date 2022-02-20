"Ницца" обыграла "Анжер" в Лиге 1

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"Ницца" обыграла "Анжер" в Лиге 1

Фото: твиттер "Ниццы"\Автор неизвестен

"Ницца" на своем поле обыграла "Анжер" в матче 25-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" - "Анжер" - 1:0

Гол: Клюйверт, 19 - 1:0.

"Ницца" - Бенитес, Лотомба (Данилюк, 72), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Шнайдерлин, 83), Росарио (Лемина, 83), Тюрам, Делор, Дольберг (Гуири, 65), Клюйверт.

"Анжер" - Петкович, Траоре, Тома (Унаи, 65), Эбосс, Думбия, Фюльжени, Менди, Буфаль, Бенталеб, Кабо (Манко, 8), Чо (Баокен, 87).

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