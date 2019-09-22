"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
"Ницца" обыграла "Дижон", "Амьен" был сильнее "Метца", "Ним" обыграл "Тулузу", а "Бордо" и "Брест" закончили результативной ничьей в рамках 6-го тура Лиги 1.
"Метц" - "Амьен" - 1:2 (0:1)
Голы: Гирасси, 39 - 0:1, Дибасси, 54 - 0:2, Диалло, 68 - 1:2.
"Метц": Укиджа, Бой, Сунзу, Сентонз, Делен, Коад (Траоре, 61), Ангбан, Майга, Нгюетт (Ньян, 80), Диалло, Булая (Амброз, 61).
"Амьен": Гюртнер, Жалле (Лефор, 26), Шеджу, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре, Какюта (Зунгу, 82), Гирасси, Диабате (Аколо, 67), Отеро.
"Ним" - "Тулуза" - 1:0 (1:0)
Гол: Филиппото, 39.
"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат (Паке, 90+3), Филиппото (Бенамар, 90+1), Сарр (Фомба, 65), Валлс, Рипар.
"Тулуза": Рейне, Изима-Мирен, Силла, Амиан, Диаките, Венкер, Макенго (Доссеви, 64), Сангаре (Буагар, 79), Градель, Саид, Кулурис (Лейя Исека, 65).
"Ницца" - "Дижон" - 2:1 (1:1)
Голы: Жулиу Тавареш, 22 - 0:1, Дольберг, 29 - 1:1, Аталь, 47 - 2:1.
"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Коли (Сарр, 70), Нсоки, Пельмар, Аталь, Сиприен, Лусамба, Ле Мелу, Унас (Ганаго, 66), Дольберг (Клод Морис, 79).
"Дижон": Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Мендиль, Агерд, Альфонс (Шафик, 80), Ндонг, Перейра (Сумаре, 62), Жулиу Тавареш, Мавидиди, Шуйар (Амальфитано, 77).
"Бордо" - "Брест" - 2:2 (1:2)
Голы: Бриан, 6 - 1:0, Грансир, 20 - 1:1, Отре, 45+1 - 1:2, Паблу, 69 - 2:2.
"Бордо": Костиль, Косьельни, Йованович (Мексер, 46), Кватенг, Паблу, Отавиу, Адли, Бенраху (Маджа, 65), Бриан, Хван Ый Джо, Калу (Камано, 83).
"Брест": Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Байн, Фоссюрье, Отре (Менди, 63), Курт, Белькебла, Грансир (Майи, 88), Диалло, Шарбоннье (Баттоккио, 79).
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