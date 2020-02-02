"Ницца" обыграла "Лион" в матче с двумя удалениями
В 22-м туре чемпионата Франции "Ницца" на своем поле обыграла "Лион" со счетом 2:1. Победу хозяевам принес дубль Каспера Дольберга. В составе гостей отличился Карл Токо-Экамби.
Стоит отметить, что в середине первого тайма был удален защитник "Лиона" Марсал, а перед перерывом вдесятером остались и хозяева, красную карточку получил Унас.
"Ницца" – "Лион" - 2:1 (1:1)
Голы: Дольберг, 33 - 1:0, Токо-Экамби, 45 - 1:1, Дольберг, 63 - 2:1
"Ницца": Бенитес, Нсоки, Эрей (Ваге, 76), Данте, Данило, Тюрам (Сарр, 70), Клод-Морис, Будауи, Ле-Мелу, Унас, Дольберг (Ганаго, 87).
"Лион": Тэтэрушану, Рафаэл (Тете, 59), Марсело, Марсал, Денайер, Какре (Тузар, 40), Ауар, Тиаго Мендес, Корне, Дембеле, Токо-Экамби (Траоре, 70).
Удаления: Марсал (22), Унас (45).
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|Бордо
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|22
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