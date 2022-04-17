"Ницца" обыграла "Лорьян" в Лиге 1
Фото: твиттер "Ниццы"\Автор неизвестен
"Ницца" обыграла "Лорьян" в матче 32-го тура Лиги 1.
"Ницца" - "Лорьян" - 2:1
Голы: Делор (пен), 54 - 1:0, Лорьянте, 61 - 1:1, Делор, 88 - 2:1.
"Ницца" - Бенитес, Лотомба, Данилюк, Тодибо, Амави (Бар, 67), Росарио, Тюрам (Шнайдерлин, 78), Стенгс (Будауи, 67), Делор, Гуири (Дольберг, 67), Клюйверт (Браими, 78).
"Лорьян" - Дрейер, Игор Силва, Петро, Мендес, Йенц (Коне, 67), Ле Гофф, Абержель, Инносент (Лемуан, 89), Моффи (Монкондюи, 67), Сумано (Буагар, 46), Лорьянте (Уаттара, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13