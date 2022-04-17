"Ницца" обыграла "Лорьян" в Лиге 1

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"Ницца" обыграла "Лорьян" в Лиге 1

Фото: твиттер "Ниццы"\Автор неизвестен

"Ницца" обыграла "Лорьян" в матче 32-го тура Лиги 1.

"Ницца" - "Лорьян" - 2:1

Голы: Делор (пен), 54 - 1:0, Лорьянте, 61 - 1:1, Делор, 88 - 2:1.

"Ницца" - Бенитес, Лотомба, Данилюк, Тодибо, Амави (Бар, 67), Росарио, Тюрам (Шнайдерлин, 78), Стенгс (Будауи, 67), Делор, Гуири (Дольберг, 67), Клюйверт (Браими, 78).

"Лорьян" - Дрейер, Игор Силва, Петро, Мендес, Йенц (Коне, 67), Ле Гофф, Абержель, Инносент (Лемуан, 89), Моффи (Монкондюи, 67), Сумано (Буагар, 46), Лорьянте (Уаттара, 86).

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