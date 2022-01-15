"Ницца" обыграла "Нант" в Лиге 1

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"Ницца" обыграла "Нант" в Лиге 1

Фото: инстаграм "Ниццы"\Автор неизвестен

"Ницца" на своем поле обыграла "Нант" в матче 21-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" - "Нант" - 2:1

Голы: Дольберг (пенальти), 21 - 1:0, Жиротто, 45 - 1:1, Тюрам, 56 - 2:1.

"Ницца" - Бенитес, Лотомба, Данте, Тодибо, Амави (Данилюк, 75), Будауи, Росарио, Тюрам, Дольберг (Делор, 62), Гуири (Стенгс, 75), Клюйверт (Гессан, 88).

"Нант" - Лафон, Коршья (Мбемба, 87), Фабио, Жиротто, Силла (Жеббель, 68), Блас, Чиривелья, Мутуссами (Перейра, 68), Мерлен, Коло-Муани, Букари (Огюстен, 80).

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