"Ницца" обыграла "Нант" в Лиге 1
Фото: инстаграм "Ниццы"\Автор неизвестен
"Ницца" на своем поле обыграла "Нант" в матче 21-го тура французской Лиги 1.
"Ницца" - "Нант" - 2:1
Голы: Дольберг (пенальти), 21 - 1:0, Жиротто, 45 - 1:1, Тюрам, 56 - 2:1.
"Ницца" - Бенитес, Лотомба, Данте, Тодибо, Амави (Данилюк, 75), Будауи, Росарио, Тюрам, Дольберг (Делор, 62), Гуири (Стенгс, 75), Клюйверт (Гессан, 88).
"Нант" - Лафон, Коршья (Мбемба, 87), Фабио, Жиротто, Силла (Жеббель, 68), Блас, Чиривелья, Мутуссами (Перейра, 68), Мерлен, Коло-Муани, Букари (Огюстен, 80).
Также не пропустите: "Ливерпуль" не имеет возможность удовлетворить запросы Салаха по новому контракту. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 января
-
"Брайтон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
Холанд высказался о своем будущем
-
"Ницца" обыграла "Нант" в Лиге 1
-
Невилл недоволен тем, что клубы АПЛ просят переносить матчи
-
У Холанда за "Боруссию" больше голов, чем сыгранных матчей
-
"Боруссия" уничтожила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
-
"Ливерпуль" не имеет возможность удовлетворить запросы Салаха по новому контракту
-
Два европейских гранда заинтересованы в Кристенсене
-
"Венеция" подписала Нани
-
1
Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира
-
Конте высказался о работе в "Тоттенхэме"
-
"Эспаньол" может подписать хавбека "Краснодара"
-
"Ювентус" теряет Бонуччи
-
Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очным матчем
-
Сергей Галицкий восхищен Фарке
-
Артета поделился мнением о частых удалениях Гранита Джаки
-
Аллегри высказался о ситуации с контрактом Дибалы
-
Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"
-
"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приглашении Симоне Индзаги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13