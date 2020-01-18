"Ницца" обыграла "Ред Стар" и вышла в 1/8 финала Кубка Франции

Теги ниццаред стар

"Ницца" обыграла "Ред Стар" и вышла в 1/8 финала Кубка Франции

"Ницца" обыграла клуб третьего дивизиона "Ред Стар" в матче 1/16 финала Кубка Франции.

В составе хозяев голами отметились Данило и Игниатиус Ганаго.

"Ницца" - "Ред Стар" - 2:1 (2:0)

Голы: Данило, 26 - 1:0, Ганаго, 29 - 2:0, Hamache, 90 (пенальти) - 2:1

"Ницца": Бенитес, Нсоки (Пельмар, 69), Данте, Эрей, Данило, Клод-Морис, Будауи, Унас, Сипрьен, Дольберг (Маолида, 81), Ганаго (Тюрам, 59).

Таким образом, "Ницца" вышла в 1/8 финала Кубка Франции.

Не пропустите: Платини сравнил ФИФА с мафией| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"

Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 46
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 20 36
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Монако Монако 19 29
9 Реймс Реймс 20 29
10 Анжер Анжер 20 29
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 20 18
19 Ним Ним 20 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов