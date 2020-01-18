"Ницца" обыграла "Ред Стар" и вышла в 1/8 финала Кубка Франции
"Ницца" обыграла клуб третьего дивизиона "Ред Стар" в матче 1/16 финала Кубка Франции.
В составе хозяев голами отметились Данило и Игниатиус Ганаго.
"Ницца" - "Ред Стар" - 2:1 (2:0)
Голы: Данило, 26 - 1:0, Ганаго, 29 - 2:0, Hamache, 90 (пенальти) - 2:1
"Ницца": Бенитес, Нсоки (Пельмар, 69), Данте, Эрей, Данило, Клод-Морис, Будауи, Унас, Сипрьен, Дольберг (Маолида, 81), Ганаго (Тюрам, 59).
Таким образом, "Ницца" вышла в 1/8 финала Кубка Франции.
Не пропустите: Платини сравнил ФИФА с мафией| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Пиоли: "Уровень каждого футболиста "Милана" вырос при Ибрагимовиче"
-
Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"
-
"Тамбов" разгромил "Салют", а "Уфа" проиграла венгерскому "Уйпешту"
-
"Ницца" обыграла "Ред Стар" и вышла в 1/8 финала Кубка Франции
-
Лерой Сане ушел из агентства Бекхэма
-
Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в туринский клуб
-
"Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ
-
Шарлия продолжит карьеру в турецком "Касымпаше"
-
Лукас Подольски покинул "Виссель Кобе"
-
Конте ответил на критику Моуринью
-
Гол Видаля принёс "Алавесу" гостевую победу над "Леванте"
-
Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС
-
1
Платини сравнил ФИФА с мафией
-
Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики
-
Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва
-
"Реал" объявит о покупке Рейньера в день его 18-летия
-
Робби Сэвидж назвал лучшего форварда в эпоху АПЛ
-
"Шальке" продлил контракт с основным защитником
-
Шарлия покидает ЦСКА
-
"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12