"Ницца" обыграла "Сент-Этьен" в Лиге 1
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Ницца" в гостях победила "Сент-Этьен" со счетом 3:1. Победу гостям принесли голы Амина Гуири, Адиля Аушиша и Мизьяна Маолида. У "зеленых" отличился Пьер Ле-Мелу.
Благодаря победе "Ницца" вышла на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" опустился на 10-ю позицию.
"Сент-Этьен" – "Ницца" - 1:3 (0:2)
Голы: Ле-Мелу, 8 - 0:1, Гуири, 30 - 0:2, Аушиш, 57 - 1:2, Маолида, 90+2 - 1:3
"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Рецос, Сиссоко, Соу (Трауко, 46), Аушиш (Бенхедим, 79), Камара, Амума, Юссуф (Гурна-Дуат, 57), Монне-Паке (Ривера, 72), Крассо (Буанга, 46).
"Ницца": Бенитес, Бамбу, Нсоки, Данте, Камара, Тюрам (Маолида, 72), Шнайдерлин, Рони Лопеш (Данило, 83), Ле-Мелу, Лотомба, Гуири.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13