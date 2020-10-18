"Ницца" обыграла "Сент-Этьен" в Лиге 1

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Ницца" в гостях победила "Сент-Этьен" со счетом 3:1. Победу гостям принесли голы Амина Гуири, Адиля Аушиша и Мизьяна Маолида. У "зеленых" отличился Пьер Ле-Мелу.

Благодаря победе "Ницца" вышла на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" опустился на 10-ю позицию.

"Сент-Этьен" – "Ницца" - 1:3 (0:2)

Голы: Ле-Мелу, 8 - 0:1, Гуири, 30 - 0:2, Аушиш, 57 - 1:2, Маолида, 90+2 - 1:3

"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Рецос, Сиссоко, Соу (Трауко, 46), Аушиш (Бенхедим, 79), Камара, Амума, Юссуф (Гурна-Дуат, 57), Монне-Паке (Ривера, 72), Крассо (Буанга, 46).

"Ницца": Бенитес, Бамбу, Нсоки, Данте, Камара, Тюрам (Маолида, 72), Шнайдерлин, Рони Лопеш (Данило, 83), Ле-Мелу, Лотомба, Гуири.

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