"Ницца" оценивает трансферную цель "Интера" в 30 миллионов евро

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"Ницца" оценивает трансферную цель "Интера" в 30 миллионов евро

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер готов продать бразильского защитника Далберта, но только за 30 миллионов евро.

Именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. Напомним, что купить 23-летнего бека хочет миланский "Интер".

"Когда мы заключали контракт, все смеялись над такой клаусулой, но они не смеются сейчас. Теперь эта сумма является реальной, а мы находимся в очень выгодном положении в переговорах по Далберту" - цитирует Ривьера Tuttomercatoweb.

Ранее СМИ сообщали, что "Интер" готов предложить за Далберта 20 миллионов евро, но такие условия не устроили "Ниццу". 

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