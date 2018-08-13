"Ницца" определилась с заменой для Балотелли

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"Ницца" определилась с заменой для Балотелли

"Ницца" определилась с заменой для форварда Марио Балотелли, который хочет сменить клуб.

Как сообщает испанская пресса, "орлята" нацелились на нападающего "Валенсии" Симоне Дзадзу.

"Ницца" рассчитывает арендовать 27-летнего итальянца с правом последующего выкупа. Сейчас клубы ведут переговоры о сумме компенсации.

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