"Ницца" отказала "Боруссии" в трансфере Плеа

"Ницца" отказала менхенгладбахской "Боруссии" в трансфере нападающего Алассана Плеа, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, немецкий клуб предлагал за 25-летнего футболиста 18 миллионов евро, но такие условия не устроили "орлят".

Ожидается, что "Боруссия" не свернёт переговоры и сделает ещё одно предложение по Плеа.

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