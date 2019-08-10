"Ницца" переиграла "Амьен" и другие результаты 1-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 1-го тура французской Лиги 1.
"Брест" - "Тулуза" 1:1
Голы: Отре, 25 - 1:0, Кулурис, 89 - 1:1
"Брест": Ларсоннер, Перро, Бен, Кастеллетто, Фоссурье, Кур (Баттоккио, 74), Отре (Нгома, 87), Грансир (Майи, 90), Диалло, Белькебла, Шарбонье.
"Тулуза": Рене, Диаките, Рохель (Морейра, 78), Амьян, Силла, Венкер (Лейя-Исека, 72), Макенго (Буагар, 88), Доссеви, Сангаре, Градель, Кулурис.
"Ницца" - "Амьен" 2:1
Голы: Эрей, 32 - 1:0, Аколо, 81 - 1:1, Данте, 90 - 2:1
"Ницца": Клемантия, Сарр, Данте, Бюрне (Сако, 88), Эрей, Тамез, Вальтер (Сильвестр, 54), Сипрьен, Ганаго, Ле Биан, Маолида (Срарфи, 55).
"Амьен": Гюртнер, Жалле, Гуано, Алеэсами, Лефор, Монкондюи (Зунгу, 79), Ньяоре, Блен, Отеро (Аколо, 63), Гирасси, Тимит (Годдос, 74).
"Монпелье" - "Ренн" 0:1
Гол: Морель, 6 - 0:1
"Монпелье": Берто, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Суке, Ферри, Ле Таллек (Долли, 76), Ристич, Шотар (Шкулетич, 86), Делор, Лаборд (Камара, 90).
"Ренн": Сален, Траоре (Боэ, 75), Да Сильва, Желен, Мауасса, Камавинга, Гренье, Те, Леа Силики (Ньямси, 88), Морель, Ньянг (Сьебатшо, 72).
"Анжер" - "Бордо" 3:1
Голы: де Превиль, 4 - 0:1, Рен-Аделаид, 27 - 1:1, Перейра Лаже, 33 - 2:1, Мангани, 45 - 3:1
"Анжер": Бютель, Тома, Манко, Аит-Нури (Пелленар, 67), Павлович, Сантамария, Рен-Аделаид (Пажо, 80), Перейра Лаже (Эль-Мелали, 71), Мангани, Капель, Алиуи.
"Бордо": Костиль, Белланова (Бенрау, 63), Пабло, Бенито, Мешер, Тчуамени, Лоттен (Башич, 46), Калу, Хван Ый Чжо (Маджа, 68), де Превиль, Бриан.
"Дижон" - "Сент-Этьен" 1:2
Голы: Амума, 5 - 0:1, Ахолу, 11 - 0:2, Тавареш (пен), 34 - 1:2
"Дижон": Рунарссон, Альфонс, Шафик, Манга, Кулибали, Амальфитано, Ндонг, Саммаритано (Сумаре, 68), Балде (Кейта, 46), Жанно (Луаодис, 78), Тавареш.
"Сент-Этьен": Рюффье, Мукуди, Трауко, Перрен, Дебюши, Буанга, Мвила, Амума (Берич, 79), Ахолу (Норден, 71), Хазри (Юссуф, 59), Будебуз.
Читайте также: "Марсель" проиграл "Реймсу" в 1-м туре чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рома" определилась с будущим Джеко
-
"Порту" перед ответной игрой с "Краснодаром" проиграл "Жил Висенте"
-
"Хоффенхайм" и "Вердер" вышли в 1/16 финала Кубка Германии
-
"Витесс" Слуцкого одержал победу над "Виллем II", "Аякс" разгромил "Эммен"
-
Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков
-
Стало известно, какую зарплату "Наполи" готов платить Икарди
-
"Зенит" теряет Дриусси
-
"Ницца" переиграла "Амьен" и другие результаты 1-го тура Лиги 1
-
Хохлов: "Нам не хватило агрессии в атаке"
-
Балотелли отказался от переезда в Бразилию
-
Семак прокомментировал победу над "Динамо"
-
"Александрия" и "Ворскла" одержали победы в 3-м туре чемпионата Украины
-
"Реал" может отложить покупку ван де Бека
-
"Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой" в 1-м туре АПЛ
-
Фелиш принес "Атлетико" победу над "Ювентусом" в Международном кубке чемпионов
-
"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"
-
1
Болельщики "Зенита" и "Динамо" обменялись перфомансами перед матчем 5-го тура РПЛ
-
"Марсель" проиграл "Реймсу" в 1-м туре чемпионата Франции
-
Азар: "Когда "Реал" стучит в твою дверь, ты не можешь ее не открыть. Здесь я на седьмом небе от счастья"
-
Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России