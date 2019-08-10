"Ницца" переиграла "Амьен" и другие результаты 1-го тура Лиги 1

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"Ницца" переиграла "Амьен" и другие результаты 1-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 1-го тура французской Лиги 1.

"Брест" - "Тулуза" 1:1

Голы: Отре, 25 - 1:0, Кулурис, 89 - 1:1

"Брест": Ларсоннер, Перро, Бен, Кастеллетто, Фоссурье, Кур (Баттоккио, 74), Отре (Нгома, 87), Грансир (Майи, 90), Диалло, Белькебла, Шарбонье.

"Тулуза": Рене, Диаките, Рохель (Морейра, 78), Амьян, Силла, Венкер (Лейя-Исека, 72), Макенго (Буагар, 88), Доссеви, Сангаре, Градель, Кулурис.


"Ницца" - "Амьен" 2:1

Голы: Эрей, 32 - 1:0, Аколо, 81 - 1:1, Данте, 90 - 2:1

"Ницца": Клемантия, Сарр, Данте, Бюрне (Сако, 88), Эрей, Тамез, Вальтер (Сильвестр, 54), Сипрьен, Ганаго, Ле Биан, Маолида (Срарфи, 55).

"Амьен": Гюртнер, Жалле, Гуано, Алеэсами, Лефор, Монкондюи (Зунгу, 79), Ньяоре, Блен, Отеро (Аколо, 63), Гирасси, Тимит (Годдос, 74).


"Монпелье" - "Ренн" 0:1

Гол: Морель, 6 - 0:1

"Монпелье": Берто, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Суке, Ферри, Ле Таллек (Долли, 76), Ристич, Шотар (Шкулетич, 86), Делор, Лаборд (Камара, 90).

"Ренн": Сален, Траоре (Боэ, 75), Да Сильва, Желен, Мауасса, Камавинга, Гренье, Те, Леа Силики (Ньямси, 88), Морель, Ньянг (Сьебатшо, 72).


"Анжер" - "Бордо" 3:1

Голы: де Превиль, 4 - 0:1, Рен-Аделаид, 27 - 1:1, Перейра Лаже, 33 - 2:1, Мангани, 45 - 3:1

"Анжер": Бютель, Тома, Манко, Аит-Нури (Пелленар, 67), Павлович, Сантамария, Рен-Аделаид (Пажо, 80), Перейра Лаже (Эль-Мелали, 71), Мангани, Капель, Алиуи.

"Бордо": Костиль, Белланова (Бенрау, 63), Пабло, Бенито, Мешер, Тчуамени, Лоттен (Башич, 46), Калу, Хван Ый Чжо (Маджа, 68), де Превиль, Бриан.


"Дижон" - "Сент-Этьен" 1:2

Голы: Амума, 5 - 0:1, Ахолу, 11 - 0:2, Тавареш (пен), 34 - 1:2

"Дижон": Рунарссон, Альфонс, Шафик, Манга, Кулибали, Амальфитано, Ндонг, Саммаритано (Сумаре, 68), Балде (Кейта, 46), Жанно (Луаодис, 78), Тавареш.

"Сент-Этьен": Рюффье, Мукуди, Трауко, Перрен, Дебюши, Буанга, Мвила, Амума (Берич, 79), Ахолу (Норден, 71), Хазри (Юссуф, 59), Будебуз.

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5 ПСЖ ПСЖ 0 0
6 Нант Нант 0 0
7 Ренн Ренн 0 0
8 Ницца Ницца 0 0
9 Лилль Лилль 0 0
10 Метц Метц 0 0
11 Страсбур Страсбур 0 0
12 Тулуза Тулуза 0 0
13 Монпелье Монпелье 0 0
14 Амьен Амьен 0 0
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