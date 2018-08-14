"Ницца" переманила таланта из "Лиона"

"Ницца" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Лиона" Мизиана Маолида.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Кроме того, "ткачи" получат 30 процентов от последующей продажи 19-летнего футболиста, который заключил с "орлятами" пятилетний контракт.

Маолида является воспитанником "Лиона", за основную команду выступал с 2017 года, сыграл 22 матча и забил 3 гола.

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