"Ницца" победила "Брест" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Ниццы"
В рамках 9-го тура французской Лиги 1 "Ницца" одолела "Брест".
Благодаря победе "Ницца" поднялась на третье место. "Брест" идет на предпоследнем месте.
"Ницца" - "Брест" 2:1
Голы: Тодибо, 45 - 1:0, Бар, 61 - 2:0, Онора, 90 - 2:1
"Ницца": Бенитес, Лотомба (Данилюк, 90), Данте, Тодибо, Бар (Да Кунья, 87), Камара, Лемина, Росарио (Тюрам, 79), Стенгс, Делор, Гуири (Дольберг, 78).
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 72), Бен, Шардонне, Дюверн, Белькебла (Маньетти, 76), Февр, Агуме (Мбок, 72), Мунье (Баджи, 76), Онора, Кардона (Ле Дуарон, 46).
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13