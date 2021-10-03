"Ницца" победила "Брест" в матче Лиги 1

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"Ницца" победила "Брест" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Ниццы"

В рамках 9-го тура французской Лиги 1 "Ницца" одолела "Брест".

Благодаря победе "Ницца" поднялась на третье место. "Брест" идет на предпоследнем месте.

"Ницца" - "Брест" 2:1

Голы: Тодибо, 45 - 1:0, Бар, 61 - 2:0, Онора, 90 - 2:1

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Данилюк, 90), Данте, Тодибо, Бар (Да Кунья, 87), Камара, Лемина, Росарио (Тюрам, 79), Стенгс, Делор, Гуири (Дольберг, 78).

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 72), Бен, Шардонне, Дюверн, Белькебла (Маньетти, 76), Февр, Агуме (Мбок, 72), Мунье (Баджи, 76), Онора, Кардона (Ле Дуарон, 46).

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