"Ницца" победила "Монпелье" в Лиге 1
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле победила "Монпелье" со счетом 3:1. Победу хозяевам принесли голы Хишама Будауи, Жан-Клера Тодибо и Алексиса Клод-Мориса. В составе гостей отличился Гаэтан Лаборд.
"Ницца", набрав 46 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 47 очками остался на восьмой позиции.
"Ницца" – "Монпелье" - 3:1 (3:1)
Голы: Лаборд, 3 - 0:1, Будауи, 6 - 1:1, Тодибо, 39 - 2:1, Клод-Морис, 40 - 3:1
"Ницца": Бенитес, Тодибо, Камара, Лотомба (Ндойе, 81), Аталь (Данилюк, 64), Клод-Морис, Шнайдерлин, Рони Лопеш, Будауи (Ле-Мелу, 64), Салиба, Дольберг.
"Монпелье": Омлин, Ристич, Конгре (Ле Таллек, 60), Коцца (Видаль, 79), Самбия, Молле (Шкулетич, 79), Саванье, Ферри (Шотар, 60), Делор, Мавидиди (Ваи, 60), Лаборд.
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