"Ницца" победила "Нант" и вошла в топ-5 в Лиге 1

Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде обыграла "Нант" со счетом 2:0 благодаря голам Каспера Дольберга и Амина Гуири.

"Ницца", набрав девять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с четырьмя очками остался на 15-й позиции.

"Нант" – "Ницца" - 0:2 (0:0)

Голы: Дольберг, 75 - 0:1, Гуири, 80 - 0:2

"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Фабио, Жиротто (Мутуссами, 79), Чиривелья, Блас, Саймон, Коло-Муани, Букари (Кулибали, 79).

"Ницца": Бенитес, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Камара, 84), Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Дольберг, Гуири, Стенгс (Делор, 78).

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