"Ницца" победила "Нант" и вошла в топ-5 в Лиге 1
Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде обыграла "Нант" со счетом 2:0 благодаря голам Каспера Дольберга и Амина Гуири.
"Ницца", набрав девять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с четырьмя очками остался на 15-й позиции.
"Нант" – "Ницца" - 0:2 (0:0)
Голы: Дольберг, 75 - 0:1, Гуири, 80 - 0:2
"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Фабио, Жиротто (Мутуссами, 79), Чиривелья, Блас, Саймон, Коло-Муани, Букари (Кулибали, 79).
"Ницца": Бенитес, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Камара, 84), Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Дольберг, Гуири, Стенгс (Делор, 78).
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|Команда
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|О
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|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
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|56
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13