"Ницца" победила "Нант" и вошла в топ-5 в Лиге 1

Теги ниццанант

"Ницца" победила "Нант" и вошла в топ-5 в Лиге 1

Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде обыграла "Нант" со счетом 2:0 благодаря голам Каспера Дольберга и Амина Гуири.

"Ницца", набрав девять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с четырьмя очками остался на 15-й позиции.

"Нант" – "Ницца" - 0:2 (0:0)
Голы: Дольберг, 75 - 0:1, Гуири, 80 - 0:2

"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Фабио, Жиротто (Мутуссами, 79), Чиривелья, Блас, Саймон, Коло-Муани, Букари (Кулибали, 79).

"Ницца": Бенитес, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Камара, 84), Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Дольберг, Гуири, Стенгс (Делор, 78).

Не пропустите: "Монако" без Головина проиграл "Марселю". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сочи" победил "Уфу" и вышел на второе место в РПЛ

"Сочи" победил "Уфу" и вышел на второе место в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов