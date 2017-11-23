"Ницца" победила "Зюлте-Варегем", "Лацио" не сумел выиграть у "Витесса"

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"Ницца" победила "Зюлте-Варегем", "Лацио" не сумел выиграть у "Витесса"

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Ницца" дома была сильнее "Зюлте-Варегема", "Лацио" разошелся миром с "Витессом".

"Ницца" Франция – "Зюлте-Варегем" Бельгия - 3:1 (2:0)
Голы: Балотелли, 5 (с пенальти) - 1:0, Балотелли, 31 - 2:0, Хамалайнен, 81 - 2:1, Тамез, 86 - 3:1

"Ницца": Бенитес, Бюрне (Лусамба, 78), Данте, Жалле, Ле Маршан, Ле-Мелу, Сери (Тамез, 74), Козьелло, Суке, Плеа, Балотелли (Марлон, 85).

"Зюлте-Варегем": Бостин, Хамалайнен, Бодри, де Фо, Уэлш, Думбия (Шапоньич, 79), Копман, де По (Кордаро, 78), Элен, Лейя-Исека, Кастанос (Де Сарт, 46).

"Лацио" Италия – "Витесс" Голландия - 1:1 (1:1)
Голы: Линссен, 13 - 0:1, Луис Альберто, 42 - 1:1

"Лацио": Варгич, Лукаку, Баста (Мичели, 86), Баштуш, Луис Фелипе, Мурджиа, Луис Альберто (Марушич, 68), Нани (Лулич, 54), Крекко, Габаррон, Паломби.

"Витесс": Пасвеер, Файе, Мязга, Леливелд (Дабо, 81), Кашия, Фор, Маунт, Рашица (ван Берген, 69), Сереро, Линссен, Матавж (Кастайнос, 62).

Положение команд: Лацио - 13, Ницца - 9, Зюлте-Варегем - 4, Витесс - 2.

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