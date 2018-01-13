"Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.
"Труа" – "Бордо" - 0:1
Гол: Лаборд, 15 - 0:1.
"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей (Вискаррондо, 10), Азамум, Беллюгу, Ниве (Ньян, 77), Кауи (Грансир, 57), Дарбьон, Хен Чжун Сук.
"Бордо": Костиль, Бесс, Пундже, Гайич, Кунде, Мейте, Тулалан, Санкаре (Пелленар, 90), Лерагер, Малком (Юссуф, 85), Лаборд (де Превиль, 75).
"Монпелье" – "Монако" - 0:0
"Монпелье": Лекомт, Агиляр, Руссийон, Педру Мендеш, Мукиеле, Иконе (Мбенза, 65), Пирис (Ласн, 82), Самбия, Скири, Илтон, Сьо (Долли, 65).
"Монако": Субашич, Жорже, Жемерсон (Раджи, 46), Глик, Туре, Лемар, Лопеш (Йоветич, 64), Геззаль, Фабиньо, Кейта (Диакаби, 71), Ндорам.
"Дижон" – "Метц" - 1:1
Голы: Тавареш, 1 - 1:0, Ру, 89 - 1:1.
"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Саммаритано (Марье, 82), Абед, Бальмон, Слити (Саид, 66), Тавареш, Жанно (Квон Чхан Хун, 71).
"Метц": Кавасима, Дианье, Бишевац (Манджек, 46), Ньяхате, Селимович, Коад, Доссеви (Ру, 85), Ривьере, Пальмьери (Миличевич, 55), Ньян, Ривьер.
Удаление: Джилободжи (90).
"Кан" – "Лилль" - 0:1
Гол: Пепе, 43 - 0:1.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Мбенге (Базиль, 65), Гильбер, Джику, Фере, Аит-Беннассер, Бесса, Роделен, Сантини, Куаку (Самба, 45).
"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро (Сумаре, 46), Иэ, Балло, Тиаго Мендес, Амаду, Тиаго Майя (Мендиль, 59), Пепе, Понсе (Биссума, 83), Бензия.
Удаления: Веркутр (44), Балло (52).
"Ницца" – "Амьен" - 1:0
Гол: Ле-Мелу, 66 - 1:0.
"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сери (Сипрьен, 84), Тамез, Срарфи (Балотелли, 69), Ле-Мелу, Сент-Максимен (Жалле, 90), Плеа.
"Амьен": Буэ, Гуано, Сиссоко, Эль-Хаджам, Аденон, Фофана, Зунгу (Нгоссо, 72), Какута, Бурго (Манзала, 69), Гакпе (Бодмер, 83), Конате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|50
|2
|Монако
|20
|42
|3
|Лион
|19
|41
|4
|Марсель
|20
|41
|5
|Нант
|19
|33
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|Дижон
|20
|25
|10
|Ренн
|20
|25
|11
|Страсбур
|20
|24
|12
|ФК Кан
|20
|24
|13
|Бордо
|20
|23
|14
|Лилль
|20
|22
|15
|Амьен
|20
|21
|16
|Труа
|20
|21
|17
|Сент-Этьен
|19
|20
|18
|Тулуза
|19
|19
|19
|Анжер
|19
|18
|20
|Метц
|20
|12