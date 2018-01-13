"Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Труа" – "Бордо" - 0:1

Гол: Лаборд, 15 - 0:1.

"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей (Вискаррондо, 10), Азамум, Беллюгу, Ниве (Ньян, 77), Кауи (Грансир, 57), Дарбьон, Хен Чжун Сук.

"Бордо": Костиль, Бесс, Пундже, Гайич, Кунде, Мейте, Тулалан, Санкаре (Пелленар, 90), Лерагер, Малком (Юссуф, 85), Лаборд (де Превиль, 75).



"Монпелье" – "Монако" - 0:0

"Монпелье": Лекомт, Агиляр, Руссийон, Педру Мендеш, Мукиеле, Иконе (Мбенза, 65), Пирис (Ласн, 82), Самбия, Скири, Илтон, Сьо (Долли, 65).

"Монако": Субашич, Жорже, Жемерсон (Раджи, 46), Глик, Туре, Лемар, Лопеш (Йоветич, 64), Геззаль, Фабиньо, Кейта (Диакаби, 71), Ндорам.



"Дижон" – "Метц" - 1:1

Голы: Тавареш, 1 - 1:0, Ру, 89 - 1:1.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Саммаритано (Марье, 82), Абед, Бальмон, Слити (Саид, 66), Тавареш, Жанно (Квон Чхан Хун, 71).

"Метц": Кавасима, Дианье, Бишевац (Манджек, 46), Ньяхате, Селимович, Коад, Доссеви (Ру, 85), Ривьере, Пальмьери (Миличевич, 55), Ньян, Ривьер.

Удаление: Джилободжи (90).



"Кан" – "Лилль" - 0:1

Гол: Пепе, 43 - 0:1.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Мбенге (Базиль, 65), Гильбер, Джику, Фере, Аит-Беннассер, Бесса, Роделен, Сантини, Куаку (Самба, 45).

"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро (Сумаре, 46), Иэ, Балло, Тиаго Мендес, Амаду, Тиаго Майя (Мендиль, 59), Пепе, Понсе (Биссума, 83), Бензия.

Удаления: Веркутр (44), Балло (52).



"Ницца" – "Амьен" - 1:0

Гол: Ле-Мелу, 66 - 1:0.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сери (Сипрьен, 84), Тамез, Срарфи (Балотелли, 69), Ле-Мелу, Сент-Максимен (Жалле, 90), Плеа.

"Амьен": Буэ, Гуано, Сиссоко, Эль-Хаджам, Аденон, Фофана, Зунгу (Нгоссо, 72), Какута, Бурго (Манзала, 69), Гакпе (Бодмер, 83), Конате.

Не пропустите: "Марсель" на выезде разобрался с "Ренном". | http://soccernews.ru