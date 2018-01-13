"Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1

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"Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Труа" – "Бордо" - 0:1

Гол: Лаборд, 15 - 0:1.

"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей (Вискаррондо, 10), Азамум, Беллюгу, Ниве (Ньян, 77), Кауи (Грансир, 57), Дарбьон, Хен Чжун Сук.

"Бордо": Костиль, Бесс, Пундже, Гайич, Кунде, Мейте, Тулалан, Санкаре (Пелленар, 90), Лерагер, Малком (Юссуф, 85), Лаборд (де Превиль, 75).


"Монпелье" – "Монако" - 0:0

"Монпелье": Лекомт, Агиляр, Руссийон, Педру Мендеш, Мукиеле, Иконе (Мбенза, 65), Пирис (Ласн, 82), Самбия, Скири, Илтон, Сьо (Долли, 65).

"Монако": Субашич, Жорже, Жемерсон (Раджи, 46), Глик, Туре, Лемар, Лопеш (Йоветич, 64), Геззаль, Фабиньо, Кейта (Диакаби, 71), Ндорам.


"Дижон" – "Метц" - 1:1

Голы: Тавареш, 1 - 1:0, Ру, 89 - 1:1.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Саммаритано (Марье, 82), Абед, Бальмон, Слити (Саид, 66), Тавареш, Жанно (Квон Чхан Хун, 71).

"Метц": Кавасима, Дианье, Бишевац (Манджек, 46), Ньяхате, Селимович, Коад, Доссеви (Ру, 85), Ривьере, Пальмьери (Миличевич, 55), Ньян, Ривьер.

Удаление: Джилободжи (90).


"Кан" – "Лилль" - 0:1

Гол: Пепе, 43 - 0:1.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Мбенге (Базиль, 65), Гильбер, Джику, Фере, Аит-Беннассер, Бесса, Роделен, Сантини, Куаку (Самба, 45).

"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро (Сумаре, 46), Иэ, Балло, Тиаго Мендес, Амаду, Тиаго Майя (Мендиль, 59), Пепе, Понсе (Биссума, 83), Бензия.

Удаления: Веркутр (44), Балло (52).


"Ницца" – "Амьен" - 1:0

Гол: Ле-Мелу, 66 - 1:0.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сери (Сипрьен, 84), Тамез, Срарфи (Балотелли, 69), Ле-Мелу, Сент-Максимен (Жалле, 90), Плеа.

"Амьен": Буэ, Гуано, Сиссоко, Эль-Хаджам, Аденон, Фофана, Зунгу (Нгоссо, 72), Какута, Бурго (Манзала, 69), Гакпе (Бодмер, 83), Конате.

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2 Монако 20 42
3 Лион 19 41
4 Марсель 20 41
5 Нант 19 33
6 Ницца 20 30
7 Генгам 20 29
8 Монпелье 20 27
9 Дижон 20 25
10 Ренн 20 25
11 Страсбур 20 24
12 ФК Кан 20 24
13 Бордо 20 23
14 Лилль 20 22
15 Амьен 20 21
16 Труа 20 21
17 Сент-Этьен 19 20
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