"Ницца" поборется за трансферную цель "Локомотива"

"Ницца" стала очередным претендентом на левого защитника "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса.

По информации France Football, "орлята" уже работают над трансфером 24-летнего грека. В частности, спортивный директор клуба Жюльен Фурнье уже летал в Афины на переговоры.

Помимо "Ниццы" фулбеком интересуются "Локомотив", "Лестер", "Интер", "Наполи", "Галатасарай" и "Фенербахче".

В текущем сезоне Цимикас сделал 7 ассистов в 37 матчах за "Олимпиакос". Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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