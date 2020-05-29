"Ницца" поборется за трансферную цель "Локомотива"
"Ницца" стала очередным претендентом на левого защитника "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса.
По информации France Football, "орлята" уже работают над трансфером 24-летнего грека. В частности, спортивный директор клуба Жюльен Фурнье уже летал в Афины на переговоры.
Помимо "Ниццы" фулбеком интересуются "Локомотив", "Лестер", "Интер", "Наполи", "Галатасарай" и "Фенербахче".
В текущем сезоне Цимикас сделал 7 ассистов в 37 матчах за "Олимпиакос". Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
Не пропустите: Трансферный комитет "Локомотива" обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
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|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19