"Ницца" поделила очки с "Анжером" и другие результаты 20-го тура Лиги 1

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"Ницца" поделила очки с "Анжером" и другие результаты 20-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 20-го тура французской Лиги 1.

"Анжер" – "Ницца" 1:1

Голы: Тиуб, 37 - 1:0, Сипрьен (пен), 45 - 1:1

"Анжер": Бютель, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 43), Траоре, Манко, Мангани, Фюльжени (Эль-Мелали, 76), Капель, Сантамария, Тиуб, Баокен (Алиуи, 63).

"Ницца": Бенитес, Нсоки, Эрей, Данте, Сипрьен, Данило, Ле-Мелу, Будауи (Унас, 46), Клод-Морис, Дольберг, Ганаго (Маолида, 78).


"Ним" - "Реймс" 2:0

Гол: Рипар, 15 - 1:0, Бенрау, 90 - 2:0

"Ним": Бернардони, Бриансон, Мигель, Мартинес, Алакуш (Паки, 72), Бенрау, До, Ферхат, Валль, Рипар, Филиппото (Денкей, 84).

"Реймс": Райкович, Конан, Фоке, Абдельхамид, Камара (Донис, 79), Думбия (Мунеци, 60), Ромао, Шавалерен, Дисаси, Диа, Хен Чжун Сук (Кутеса, 60).


"Метц" - "Страсбур" 1:0

Гол: Бойе, 68 - 1:0

"Метц": Укиджа, Бойе, Юдоль, Сантонз, Бронн, Маига, Пажо (Ангбан, 83), Траоре (Булая, 73), Фофана (Ндорам, 79), Нгетте, Диалло.

"Страсбур": Зельс, Кароль (Ндур, 84), Митрович, Коне, Лала, Сиссоко (Зои, 71), Белльгард (Корнье, 82), Томассон, Фофана, Джику, Ажорк.


"Тулуза" - "Брест" 2:5

Голы: Кур, 7 - 0:1, Диаките, 16 - 1:1, Диаките, 20 - 2:1, Шарбонье, 72 - 2:2, Шарбонье, 77 - 2:3, Мбок, 79 - 2:4, Кардона, 85 - 2:5

"Тулуза": Рене, Амьян, Силла, Габрильсен, Диаките, Сангаре, Буагар (Макенго, 83), Доссеви (Коне, 89), Венкер, Саного, Кулурис (Лейя-Исека, 68).

"Брест": Ларсоннер, Кастеллетто, Бааль, Дюверн, Ласн (Менди, 67), Фоссурье, Диалло (Мбок, 40), Баттоккио, Кур, Кардона, Шарбонье (Перро, 86).


"Амьен" - "Монпелье" 1:2

Голы: Дибасси, 14 - 1:0, Лаборд, 50 - 1:1, Делор, 83 - 1:2

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Шеджу, Лефор, Калабрези, Блен (Ньяоре, 87), Монкондюи, Мендоса, Жалле (Конате, 81), Гирасси, Годдос (Диабате, 69).

"Монпелье": Рульи, Конгре, Суке, Ойонго, Илтон, Шотар, Саванье (Молле, 70), Ле Таллек, Самбия (Ферри, 66), Делор (Камара, 87), Лаборд.

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