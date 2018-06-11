"Ницца" подписала молодого бразильца за 12 миллионов евро
Бразильский полузащитник "Браги" Данило стал игроком "Ниццы", сообщает официальный сайт клуба.
Французский клуб заплатил за футболиста 12 миллионов евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
22-летний Данило выступал за "Брагу" с 2014 года, провел за клуб 74 матча и забил 6 голов. Сдавался в аренду "Валенсии", "Бенфике" и "Стандарду". Также играл за "Васко да Гаму". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
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|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
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|Боавишта
|34
|45
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|Витория Гимарайнш
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|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
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|Портимоненсе
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|38
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|Белененсиш
|34
|37
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|14
|Морейренсе ФК
|34
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|15
|Витория Сетубал
|34
|32
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|Фейренсе
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|Пасуш де Феррейра
|34
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|Эшторил
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