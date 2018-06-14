"Ницца" подпишет звездного голкипера

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виера намерен пригласить в команду Джо Харта, который на контракте с "Манчестер Сити".

31-летний голкипер с большой долей вероятности прекратит сотрудничество с английским клубом этим летом и начнет поиски команды.

Известно, что "Ницца" испытывает проблемы с позицией голкипера.

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